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Баскетбольний "Прометей" підписав бігмена зі США

Фото: У складі "Бурга" Джеймс Діккі (в центрі) не закріпився (facebook.com/JLBASKETBOURG)
Автор: Антон Федорців

Американський важкий форвард Джеймс Діккі приєднався до лав слобожанського "Прометея" під час сезону 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

25-річний бігмен став черговим цьогорічним новачком українського гранда. Випускник Університету Північної Кароліни перебрався до "Прометея" з французького "Бурга".

Діккі може закрити на паркеті дві позиції – важкого форварда та центрового. На зорі кар'єри він провів 4 сезони в американській Національній асоціації студентського спорту. У 2018 році був визнаний найкращий виконавцем оборонного плану в Південній конференції.

Не отримавши пропозицій в НБА, Діккі перебрався до Європи перед сезоном 2020/21. Виступав за угорський "Щедак", німецький "Геттінген" і "Хапоель" із Хайфи. Минулого літа підписав контракт із "Бургом", але попрощався з французьким клубом після семи матчів у всіх турнірах.

У складі "Прометея" бігмен зі США поповнить американську колонію баскетболістів. Кольори слобожанців захищають співвітчизники Діккі – Стефенс, Хог і Кеннеді.

До слова, українські гранди зіграли чергові матчі в групах баскетбольних євротурнірів.

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Баскетбол