Баскетбольний "Прометей" підписав бігмена зі США

25-річний бігмен став черговим цьогорічним новачком українського гранда. Випускник Університету Північної Кароліни перебрався до "Прометея" з французького "Бурга".

Діккі може закрити на паркеті дві позиції – важкого форварда та центрового. На зорі кар'єри він провів 4 сезони в американській Національній асоціації студентського спорту. У 2018 році був визнаний найкращий виконавцем оборонного плану в Південній конференції.

Не отримавши пропозицій в НБА, Діккі перебрався до Європи перед сезоном 2020/21. Виступав за угорський "Щедак", німецький "Геттінген" і "Хапоель" із Хайфи. Минулого літа підписав контракт із "Бургом", але попрощався з французьким клубом після семи матчів у всіх турнірах.

У складі "Прометея" бігмен зі США поповнить американську колонію баскетболістів. Кольори слобожанців захищають співвітчизники Діккі – Стефенс, Хог і Кеннеді.