Баскетбольный "Прометей" подписал бигмена из США

25-летний бигмен стал очередным новичком украинского гранда в этом году. Выпускник Университета Северной Каролины перебрался в "Прометей" из французского "Бурга".

Дикки может закрыть на паркете две позиции – тяжелого форварда и центрового. На заре карьеры он провел четыре сезона в американской Национальной ассоциации студенческого спорта. В 2018 году был признан лучшим исполнителем оборонного плана в Южной конференции.

Не получив предложений в НБА, Дикки перебрался в Европу перед сезоном 2020/21. Выступал за венгерский "Щедак", немецкий "Геттинген" и "Хапоэль" из Хайфы. Минувшим летом подписал контракт с "Бургом", но простился с французским клубом после семи матчей во всех турнирах.

В составе "Прометея" бигмен из США пополнит американскую колонию баскетболистов. Цвета слобожанцев защищают соотечественники Дикки – Стефенс, Хог и Кеннеди.