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Баскетбольний "Прометей" дізнався суперника в 1/4 фіналу Єврокубка

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Рига, Четвер 13 квітня 2023 10:33
Баскетбольний "Прометей" дізнався суперника в 1/4 фіналу Єврокубка Фото: "Промітеас" протистоятиме "Прометею" на виїзді (facebook.com/promitheaspatrasbc)
Автор: Антон Федорців

У протистоянні грецького "Промітеаса" та французького "Бурга" в першому раунді плей-офф баскетбольного Єврокубка 2022/23 визначився наступний опонент "Прометея" зі Слобожанського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Колектив із третього за величиною міста Греції Патри здолав французького середняка (89:75). Тепер "Промітеас" у чвертьфіналі турніру зійдеться з фактично одноклубниками з "Прометея".

Підопічні Янніса Хрістопулоса основну сітку змагань відіграли в групі B. Там грецька команда посіла 4-те місце після "Гран Канарії", "Тюрк Телекома" та "Хапоеля" з Тель-Авіва. Рекорд "Промітеаса" на груповому етапі – 11 перемог, 7 поразок.

Матч "Прометей" – "Промітеас" відбудеться в Ризі. Дата поєдинку буде оголошена пізніше. Переможець цієї пари у півфіналі зустрінеться або з німецьким "Ульмом", або з кимось із двійки "Тюрк Телеком" – "Брешія".

Що відомо про "Промітеас"

Заснований у 1986 році клуб із Патрів. Віце-чемпіон Греції 2018/19, двічі фіналіст Кубка Греції (2020, 2021).

Першим завойованим "Промітеасом" трофеєм став Суперкубок Греції-2020. У фіналі "чорно-помаранчеві" здолали "Перістері" (82:74). У нинішньому сезоні Баскетбольної ліги команда йде на 5-й сходинці турнірної таблиці. Рекорд "Промітеаса" – 12 перемог, 10 поразок.

Головний спонсор команди – один із провідних виробників кави в Європі Coffee Island. Домашні матчі проводить на стадіоні "Дімітріс Тофалос Арена" (4200 місць).

До слова, раніше "Прометей" здолав "Гамбург" на стадії 1/8 фіналу Єврокубка.

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