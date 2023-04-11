"Прометей" здолав "Гамбург" на шляху в чвертьфінал баскетбольного Єврокубка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Єврокубок, 1/8 фіналу

"Прометей" – "Гамбург" – 87:79 (28:20, 20:20, 21:16, 8:15)

Рівна боротьба в стартовій чверті тривала недовго. Після пристрілки слобожанці швидко взялися до справи, окреслюючи претензії на підсумковий успіх. Український гранд поступово збільшував власну перевагу. Зрештою, на фініші першої десятихвилинки відрив "Прометея" склав 8 пунктів.

Із початком нової чверті "Гамбург" узявся відіграватися. Німецький колектив зумів вирівняти гру, але суттєво скоротити відставання не вдавалося. Максимум, до якого "дотягнулися" гості – 6 очок. Та й з цього рубежу перед великою перервою команда Ронена Гінзбурга "вежі" відсунула.

Новий спалах активності "Гамбурга" припав на старт третьої 10-хвилинки. Німці знову змогли трохи наблизитися до "Прометея", але слобожанці вкотре продемонстрували здатність тримати удар. Більше того, вітчизняний гранд перехопив ініціативу та згодом збільшив гандикап до 13-ти пунктів.

По-справжньому гаряче стало в останній чверті. "Вежі" таки впіймали хвилю і видали неймовірний відрізок (12:0), скоротивши відставання від "Прометея" до мінімуму. На паркеті запахло смаженим. Утім, слобожанці опанували ситуацію і кількома вдалими атаками на кшталт ендвана від Сидорова чи данка Клавелла завершили гойдалки перемогою української команди.

Суперника в чвертьфіналі турніру "Прометею" доведеться зачекати. У середу, 12 квітня, за місце у вісімці найкращих боротимуться грецький "Промітеас" і французький "Бург". Із останнім слобожанці грали на груповому етапі, обмінявшись домашніми перемогами.