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Баскетбольный "Прометей" узнал соперника в 1/4 финала Еврокубка

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Рига, Четверг 13 апреля 2023 10:33
Баскетбольный "Прометей" узнал соперника в 1/4 финала Еврокубка Фото: "Промитеас" будет противостоять "Прометею" на выезде (facebook.com/promitheaspatrasbc)
Автор: Антон Федорцив

В противостоянии греческого "Промитеаса" и французского "Бурга" в первом раунде плей-офф баскетбольного Еврокубка 2022/23 определился следующий оппонент "Прометея" из Слобожанского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Коллектив из третьего по величине города Греции Патры одолел французского середняка (89:75). Теперь "Промитеас" в четвертьфинале турнира сойдется с фактически одноклубниками из "Прометея".

Подопечные Янниса Христопулоса основную сетку соревнований отыграли в группе B. Там греческая команда заняла 4-е место после "Гран Канарии", "Тюрк Телекома" и "Хапоэля" из Тель-Авива. Рекорд "Промитеаса" на групповом этапе – 11 побед, 7 поражений.

Матч "Прометей" – "Промитеас" состоится в Риге. Дата поединка будет объявлена позже. Победитель этой пары в полуфинале встретится либо с немецким "Ульмом", либо с кем-то из двойки "Тюрк Телеком" – "Брешия".

Что известно о "Промитеасе"

Основан в 1986 году клуб из Патров. Вице-чемпион Греции 2018/19, дважды финалист Кубка Греции (2020, 2021).

Первым завоеванным "Промитеасом" трофеем стал Суперкубок Греции-2020. В финале "черно-оранжевые" одолели "Перистери" (82:74). В нынешнем сезоне Баскетбольной лиги команда идет на 5-й строчке турнирной таблицы. Рекорд "Промитеаса" – 12 побед, 10 поражений.

Главный спонсор команды – один из ведущих производителей кофе в Европе Coffee Island. Домашние матчи проводит на стадионе "Димитрис Тофалос Арена" (4200 мест).

К слову, ранее "Прометей" одолел "Гамбург" на стадии 1/8 финала Еврокубка.

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