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Баскетбольная сборная Украины поднялась в топ-30 рейтинга ФИБА

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Киев, Понедельник 26 сентября 2022 14:04
Баскетбольная сборная Украины поднялась в топ-30 рейтинга ФИБА Фото: Артем Пустовой (в центре) порой был неудержим на Евробаскете-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Выход из группы на Евробаскете-2022 позволил национальной команде Украины улучшить позиции в обновленной классификации сборных планет от Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" попали в 30 лучших сборных планеты. По сравнению с предыдущим рейтингом украинцы поднялись вверх на три строчки и занимают 28-е место.

Лидером классификации осталась сборная США. В тройку сильнейших попали Испания и Австралия. Ворвалась в топ-5 национальных команд сборная Аргентины. Далее следуют французы, сербы, словенцы, литовцы, греки и итальянцы.

Сборная Украины завершила свой путь на чемпионате Европы-2022 на стадии 1/8 финала. Подопечные Айнарса Багатскиса проиграли сборной Польши и финишировали 11-ми в общей классификации команд.

В финале же турнира встретились сборные Испании и Франции. Пиренейцы завоевали 4-й титул в истории чемпионатов Европы, уверенно одолев "трехцветных" в основное время. Испанский центровой Вилли Эрнангомес был признан MVP Евробаскета-2022.

Баскетбольная сборная Украины поднялась в топ-30 рейтинга ФИБА

К слову, на прошлой неделе "Будивельник" проиграл "Бамбергу" и вылетел из баскетбольной Лиги чемпионов.

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