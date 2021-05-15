"Барселону" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 футболистов

Испанский футбольный клуб "Барселона" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 игроков. Это связано с финансовым кризисом, который испытывает команда.

Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на источники.

По данным издания, клуб могут покинуть вратарь Нету, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич и Матеус Фернандес, нападающий Мартин Брейтуэйт и ряд других игроков. Отмечается, что продажа некоторых футболистов поможет серьезно снизить расходы команды на зарплаты и получить деньги на другие цели. При этом собеседник издания допустил, что летом "Барселона" может привлечь несколько новых футболистов. Среди потенциальных кандидатов он назвал защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, нападающих "Лиона" Мемфиса Депайя и "Сити" Серхио Агуэро.