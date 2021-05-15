"Барселону" під час літнього трансферного вікна можуть покинути 14 футболістів

Іспанський футбольний клуб "Барселона" під час літнього трансферного вікна можуть покинути 14 гравців. Це пов'язано з фінансовою кризою, яку відчуває команда.

Про це повідомило іспанське видання Mundo Deportivo з посиланням на джерела.

За даними видання, клуб можуть покинути воротар Нету, захисники Самюель Умтіті і Хуніор Фірпо, півзахисники Філіпе Коутіньо, Міралем П'янич і Матеус Фернандес, нападник Мартін Брейтуейт і ряд інших гравців. Відзначається, що продаж деяких футболістів допоможе серйозно знизити витрати команди на зарплати і отримати гроші на інші цілі. При цьому співрозмовник видання допустив, що влітку "Барселона" може залучити кілька нових футболістів. Серед потенційних кандидатів він назвав захисника " Манчестер Сіті "Еріка Гарсію, півзахисника" Ліверпуля "Джорджиньо Вейналдум, нападників" Ліона "Мемфіса Депайя і" Сіті " Серхіо Агуеро.