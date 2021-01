Месси назван лучшим плеймейкером десятилетия

Роналду нет в топ-10

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В десятку не попал нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду - он занял только 12 место.

Об этом сообщается на сайте IFFHS.

На второй строчке в списке оказался бывший игрок "сине-гранатовых" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", а замкнул тройку лучших хавбек "Реала" Лука Модрич. В топ-5 также входят полузащитники "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и "Реала" Тони Кроос.

Дальше расположились: еще один игрок мадридской команды Эден Азарр, форвард ПСЖ Неймар, хавбек "Арсенала" Месут Озил, легендарный игрок "Ювентуса" Андреа Пирло (завершил карьеру) и Яя Туре, который уже пол года находится без клуба и все идет к завершению его профессиональной карьеры.

Лучшим тренером десятилетия на клубном уровне IFFHS назвала наставника мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

The World's Best Man Club Coach of the decade (2011-2020) By IFFHS is El Cholo .....

Congrats Diego Simeone.

Pep, Klopp, Mourinho & Allegri finish in #2 to #5 positions respectively@Atleti @atletienglish @Simeone https://t.co/OODlH8U2KI pic.twitter.com/EMFD0X2X9d