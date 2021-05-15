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"Барселону" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 футболистов

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Барселона, Суббота 15 мая 2021 15:34
"Барселону" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 футболистов Фото: логотип ФК "Барселона" (twitter.com/fcbarcelona)
Автор: РБК-Украина

Испанский футбольный клуб "Барселона" во время летнего трансферного окна могут покинуть 14 игроков. Это связано с финансовым кризисом, который испытывает команда.

Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на источники.

По данным издания, клуб могут покинуть вратарь Нету, защитники Самюэль Умтити и Хуниор Фирпо, полузащитники Филиппе Коутиньо, Миралем Пьянич и Матеус Фернандес, нападающий Мартин Брейтуэйт и ряд других игроков. Отмечается, что продажа некоторых футболистов поможет серьезно снизить расходы команды на зарплаты и получить деньги на другие цели.

При этом собеседник издания допустил, что летом "Барселона" может привлечь несколько новых футболистов. Среди потенциальных кандидатов он назвал защитника "Манчестер Сити" Эрика Гарсию, полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, нападающих "Лиона" Мемфиса Депайя и "Сити" Серхио Агуэро.

Напомним, в апреле форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил о готовности пойти на снижение заработной платы и заключить новый контракт с клубом. Однако для этого каталонцы должны во время летнего трансферного окна собрать команду, которая будет способна побороться за Лигу чемпионов.

Отметим, прошлым летом появились слухи о том, что Месси может покинуть "Барселону". В качестве претендентов на аргентинца назывались "Манчестер Сити" и "ПСЖ". В итоге Месси объявил, что продолжит играть за каталонский клуб в этом сезоне.

Как писало РБК-Украина, Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших плеймейкеров за последнее десятилетие по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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