"Барселону" під час літнього трансферного вікна можуть покинути 14 футболістів
Іспанський футбольний клуб "Барселона" під час літнього трансферного вікна можуть покинути 14 гравців. Це пов'язано з фінансовою кризою, яку відчуває команда.
Про це повідомило іспанське видання Mundo Deportivo з посиланням на джерела.
За даними видання, клуб можуть покинути воротар Нету, захисники Самюель Умтіті і Хуніор Фірпо, півзахисники Філіпе Коутіньо, Міралем П'янич і Матеус Фернандес, нападник Мартін Брейтуейт і ряд інших гравців. Відзначається, що продаж деяких футболістів допоможе серйозно знизити витрати команди на зарплати і отримати гроші на інші цілі.
При цьому співрозмовник видання допустив, що влітку "Барселона" може залучити кілька нових футболістів. Серед потенційних кандидатів він назвав захисника " Манчестер Сіті "Еріка Гарсію, півзахисника" Ліверпуля "Джорджиньо Вейналдум, нападників" Ліона "Мемфіса Депайя і" Сіті " Серхіо Агуеро.
Нагадаємо, у квітні форвард" Барселони" Ліонель Мессі заявив про готовність піти на зниження заробітної плати і укласти новий контракт з клубом. Однак для цього каталонці повинні під час літнього трансферного вікна зібрати команду, яка буде здатна поборотися за Лігу чемпіонів.
Зазначимо, минулого літа з'явилися чутки про те, що Мессі може покинути "Барселону". В якості претендентів на аргентинця називалися" Манчестер Сіті "і"ПСЖ". У підсумку Мессі оголосив, що продовжить грати за каталонський клуб в цьому сезоні.
Як писало РБК-Україна, Ліонель Мессі посів перше місце в рейтингу кращих плеймейкерів за останнє десятиліття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).