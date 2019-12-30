Под Барселоной во время фестиваля произошел взрыв, десятки пострадавших

В городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля, в результате чего 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Напомним, 11 декабря в муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которого жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Как минимум два человека получили легкие ранения.

Также РБК-Украина писало, что с 2016 по 2017 год в Барселоне, перед референдумом о независимости Каталонии, пребывали как минимум трое сотрудников Главного разведывательного управления Российской Федерации.