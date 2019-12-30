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Під Барселоною під час фестивалю стався вибух, десятки постраждалих

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Щонайменше 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості

У місті Центеллес в Каталонії відбувся піротехнічний вибух під час фестивалю, в результаті чого 14 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Нагадаємо, 11 грудня у муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якого жителів довколишніх районів почали евакуювати. Як мінімум дві людини отримали легкі поранення.

Також РБК-Україна писало, що з 2016 по 2017 рік в Барселоні, перед референдумом про незалежність Каталонії, перебували як мінімум троє співробітників Головного розвідувального управління Російської Федерації.

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