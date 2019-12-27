Bellingcat выявил еще несколько российских шпионов в Европе

Фото: Каталония (wikimedia.org Ivan McClellan)

Они посещали Барселону за несколько дней до референдума о независимости Каталонии

С 2016 по 2017 год в Барселоне, перед референдумом о независимости Каталонии пребывали как минимум трое сотрудников Главного разведывательного управления Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное расследование международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, испанской газеты El Pais и Civic Media.

Сообщается, что речь идет о трех сотрудниках секретного "подразделения 29155" российской разведки - Дениса Сергеева, Алексея Калинина и Михаила Опрышко.

Первый из них посетил Барселону несколько раз, иногда он использовал другую фамилию (Федотов) для прикрытия. Он посетил Барселону 29 сентября 2017 года, за два дня до референдума о независимости Каталонии. 14 декабря 2016 года, Алексей Калинин, который считается самым активным сотрудником российского ГРУ, прибыл в столицу Каталонии через месяц после прибытия Сергеева.

При этом Калинин был замечен не только в Европе, но и в Китае, Турции, Израиле и Дубае.

Третий вероятный российский агент ГРУ Михаил Опрышко прилетел в Барселону в декабре 2017 года, после того как 27 октября испанское правительство ввело в Каталонии прямое правление в ответ на одобрение декларации о независимости местным парламентом. Неизвестно, сколько он времени провел в Каталонии.

По словам собеседников в испанских дипломатических кругах, власти Испании уже давно подозревали вмешательство РФ во внутренние дела страны.

"С весны 2018 года и после дела Скрипалей, британская и американская разведки предоставили информацию о нескольких дестабилизирующих шагах, которые делали россияне на Западе, в том числе что касается Испании, то их внимание было сосредоточено именно на Каталонии", - сообщил он.

Напомним, ранее в Испании задержали украинца и россиянина, которых связывают с событиями в Каталонии. Задержанные могут быть связаны с попыткой российских шпионов повлиять на политическую ситуацию в Каталонии.

Также РБК-Украина писало, что после референдума в НАТО заявили о серьезной причастности России к ситуации в Каталонии. В частности, Альянс сообщил, что российские аккаунты в социальных сетях сосредоточили свою деятельность на Каталонии во время референдума о независимости от Испании.





