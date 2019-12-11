Под Барселоной горит завод с химикатами, людей эвакуируют

В среду, 11 декабря, муниципалитете Мунтурнес-дал-Вальес неподалеку от Барселоны произошел пожар на химзаводе, в результате которой жителей близлежащих районов начали эвакуировать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание La Vanguardia.

Как сообщается, спасатели тушат пожар еще с самого утра. Огонь все еще активен и неконтролируем. Всего работает 20 бригад пожарников.

На данный момент два человека получили легкие ранения.

"В качестве меры предосторожности, люди, которые находятся в 500 метрах от пожара в Мунтурнес-дал-Вальес, были эвакуированы", - говорится в сообщении.

Огонь также повлиял на движение поездов, которые более часа не останавливались в этом районе.

Причины пожара еще выясняются.

Как писало РБК-Украина, ранее директору сгоревшего одесского колледжа избрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Напомним, пожар в одесском колледже произошел 4 декабря. В результате 12 человек погибли, более 30 пострадали. Нахождение 4 человек на данный момент неизвестно.

Также сообщалось, что правительство выделило денежную помощь семьям погибших в размере 200 тысяч гривен. Пострадавшие получат по 50 тысяч гривен.