Під Барселоною горить завод з хімікатами, людей евакуюють

Фото: пожежа під Барселоною (lavanguardia.com)

Рятувальники не можуть загасити пожежу з ранку

У середу, 11 грудня, муніципалітеті Мунтурнес-дав-Вальес неподалік від Барселони сталася пожежа на хімзаводі, в результаті якої жителів довколишніх районів почали евакуювати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання La Vanguardia.

Як повідомляється, рятувальники гасять пожежу ще з самого ранку. Вогонь все ще активний і неконтрольований. Всього працює 20 бригад пожежників.

На даний момент дві людини отримали легкі поранення.

"В якості запобіжного заходу, люди, які знаходяться в 500 метрах від пожежі в Мунтурнес-дав-Вальес, були евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Вогонь також вплинув на рух поїздів, які понад годину не зупинялися в цьому районі.

Причини пожежі ще з'ясовуються.

Як писало РБК-Украина, раніше директору згорілого одеського коледжу обрали запобіжний захід. Його відправили цілодобовий під домашній арешт.

Нагадаємо, пожежа в одеському коледжі відбулася 4 грудня. В результаті 12 людей загинули, понад 30 постраждали. Знаходження 4 осіб на даний момент невідомо.

Також повідомлялося, що уряд виділив грошову допомогу сім'ям загиблих у розмірі 200 тисяч гривень. Постраждалі отримають по 50 тисяч гривень.