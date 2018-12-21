В Барселоне произошли столкновения между полицией и протестующими

Фото: протесты в Барселоне (GettyImages)

В ходе протестов были задержаны семь человек

В Барселоне возобновились протесты из-за заседания совета министров Испании. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на El Pais

Сообщается, что между протестующими и полицией произошли столкновения. Активисты стали бросать в полицейских различные предметы, после чего правоохранители начали разгон демонстрантов. В ходе протестов были задержаны семь человек.

Mañana de tensión en Barcelona: los @mossos han cargado contra los CDR en las zonas de Paral·lel y Drassanes https://t.co/9OopPgwaXj #21D #Cmin pic.twitter.com/1k30vGoMiW — El Periódico (@elperiodico) December 21, 2018

Демонстранты в Барселоне, выступающие за независимость Каталонии, заблокировали десятки автомобильных дорог. Сообщается, что сторонники независимости Каталонии протестуют против решения премьера Испании Педро Санчеса провести еженедельную встречу министров в Барселоне.

Безопасность в Каталонии усилена. В регион прислали в качестве подкрепления сотни сотрудников полиции из департамента по противодействию массовым беспорядкам.

Напомним, генпрокуратура Испании 2 ноября несколько смягчила обвинения против лидеров каталонского движения за независимость, которые в настоящее время находятся под стражей.

Ранее сообщалось, что в Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии.