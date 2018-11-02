Мадрид пом'якшив звинувачення проти ув'язнених лідерів Каталонії

Фото: протести в Каталонії в 2017 (wikipedia.orgLohen11)

Зараз їм інкримінують заклики до розтрати державних коштів

Генпрокуратура Іспанії сьогодні, 2 листопада, дещо пом'якшила звинувачення проти лідерів каталонського руху за незалежність, які нині перебувають під вартою. Про це передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, зараз їм інкримінують заклики до заколоту та розтрату державних коштів.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії.

Прокуратура вимагала покарання у вигляді 25 років ув'язнення для колишнього заступника голови каталонського уряду Уріола Жункераса за звинуваченням у повстанні. Іншим учасникам руху за відокремлення Каталонії від Іспанії, котрі зараз перебувають під вартою в очікуванні рішення суду, загрожувало до 17 років в'язниці.

За пом'якшеним звинуваченням, генпрокуратура Іспанії вимагатиме до 12 років вязниці Жункерасу і менші терміни ув'язнення іншим лідерам каталонського руху.

Верховний суд у Мадриді 25 жовтня повідомив, що дев'яти підсудним інкримінують заколот у зв'язку зі спробою відокремлення Каталонії від Іспанії в жовтні 2017 року, за що за іспанським законодавством їм загрожує позбавлення волі на термін до 25 років.