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В Іспанії постануть перед судом 18 екс-лідерів Каталонії

Новини » Суспільство    26.10.2018 - 02:27
Фото: протести в Каталонії в 2017 (wikipedia.orgLohen11)
Фото: протести в Каталонії в 2017 (wikipedia.orgLohen11)

Підсудні зараз перебувають у слідчому ізоляторі

В Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Верховний суд у Мадриді у четвер, 25 жовтня, повідомив, що дев'яти підсудним інкримінують заколот у зв'язку зі спробою відокремлення Каталонії від Іспанії в жовтні 2017 року, за що за іспанським законодавством їм загрожує позбавлення волі на термін до 25 років.

Наголошується, що на лаві підсудних у тому числі опиниться колишній заступник глави уряду Каталонії Оріол Жункерас, який зараз разом із іншими лідерами каталонських сепаратистів перебуває у слідчому ізоляторі.

Водночас колишній лідер сепаратистів Карлес Пучдемон не постане перед судом, оскільки перебуває у вигнанні в Бельгії, а за законами Іспанії, вести процес за відсутності обвинуваченого не можна.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, судовий процес, швидше за все, розпочнеться на початку 2019 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес пропонує провести в Каталонії референдум щодо більшої автономії регіону, однак виключає будь-яке голосування про незалежність.

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