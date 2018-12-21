У Барселоні відбулися зіткнення між поліцією і протестуючими

У ході протестів було затримано сім осіб
В Барселоні поновилися протести через засідання ради міністрів Іспанії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на El Pais
Повідомляється, що між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Активісти стали кидати в поліцейських різні предмети, після чого правоохоронці почали розгін демонстрантів. У ході протестів було затримано сім осіб.
Mañana de tensión en Barcelona: los @mossos han cargado contra los CDR en las de zonas Paral·lel y Drassanes https://t.co/9OopPgwaXj #21D #Cmin pic.twitter.com/1k30vGoMiW— El Periódico (@elperiodico) December 21, 2018
Демонстранти в Барселоні, які виступають за незалежність Каталонії, заблокували десятки автомобільних доріг. Повідомляється, що прихильники незалежності Каталонії протестують проти рішення прем'єра Іспанії Педро Санчеса провести щотижневу зустріч міністрів у Барселоні.
Безпека в Каталонії посилена. В регіон надіслали в якості підкріплення сотні співробітників поліції з департаменту з протидії масовим заворушенням.
Нагадаємо, генпрокуратура Іспанії 2 листопада кілька пом'якшила звинувачення проти лідерів каталонського руху за незалежність, які в даний час знаходяться під вартою.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії постануть перед судом 18 колишніх лідерів руху за незалежність Каталонії.