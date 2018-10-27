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В Барселоне поддержали отмену "устаревшей" монархии в Испании

Новости » Политика    27.10.2018 - 00:34
Фото: городской совет Барселоны (twitter.com/Catalan_Rep)
Фото: городской совет Барселоны (twitter.com/Catalan_Rep)

В горсовете заявили, что монархия "стала препятствием для демократических достижений"

Городской совет Барселоны, 26 октября 2018 года, поддержал отмену "устаревшего и антидемократического" института монархии и осудил испанского монарха Филипе VI. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ElNacional.

Заявление городского совета основывалось на тексте ходатайства, которое было принято каталонским парламентом 11 октября 2018 года.

Первый заместитель мэра Херардо Писарелло заявил, что Барселонский горсовет также осудит монарха Фелипе VI.

"Монархия стала препятствием для демократических достижений, которые нам нужны в 21 веке", - заявил Писарелло.

Также советом было отклонено предложение об институциональном заявлении, в которому призывается отказаться от одностороннего провозглашения независимости от Каталонского парламента в прошлом году и вызванного им "социального перелома".

Напомним, в Испании предстанут перед судом 18 экс-лидеров Каталонии. Верховный суд в Мадриде в четверг, 25 октября, сообщил, что девяти из подсудимых инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, за что по испанскому законодательству им грозит лишение свободы на срок до 25 лет.

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