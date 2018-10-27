В Барселоне поддержали отмену "устаревшей" монархии в Испании

Фото: городской совет Барселоны (twitter.com/Catalan_Rep)

В горсовете заявили, что монархия "стала препятствием для демократических достижений"

Городской совет Барселоны, 26 октября 2018 года, поддержал отмену "устаревшего и антидемократического" института монархии и осудил испанского монарха Филипе VI. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ElNacional.

Заявление городского совета основывалось на тексте ходатайства, которое было принято каталонским парламентом 11 октября 2018 года.

Первый заместитель мэра Херардо Писарелло заявил, что Барселонский горсовет также осудит монарха Фелипе VI.

" Монархия стала препятствием для демократических достижений, которые нам нужны в 21 веке", - заявил Писарелло.

Также советом было отклонено предложение об институциональном заявлении, в которому призывается отказаться от одностороннего провозглашения независимости от Каталонского парламента в прошлом году и вызванного им "социального перелома".