У Барселоні підтримали скасування "застарілої" монархії в Іспанії

Фото: міська рада Барселони (twitter.com/Catalan_Rep)

У міськраді заявили, що монархія "стала перешкодою для демократичних досягнень"

Міська рада Барселони, 26 жовтня 2018 року, підтримав скасування "застарілого і антидемократичного" інституту монархії і засудила іспанського монарха Філіпе VI. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ElNacional.

Заява міської ради ґрунтувалося на тексті клопотання, яке було прийнято каталонським парламентом 11 жовтня 2018 року.

Перший заступник мера Херардо Писарелло заявив, що Барселонська міськрада також засудить монарха Феліпе VI.

" Монархія стала перешкодою для демократичних досягнень, які нам потрібні в 21 столітті", - заявив Писарелло.

Також радою було відхилено пропозицію про інституційної заяви, в якій закликають відмовитися від одностороннього проголошення незалежності від Каталонського парламенту в минулому році і викликаного ним "соціального перелому".