ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Барселоні підтримали скасування "застарілої" монархії в Іспанії

Новини » Політика    27.10.2018 - 00:34
Фото: міська рада Барселони (twitter.com/Catalan_Rep)
Фото: міська рада Барселони (twitter.com/Catalan_Rep)

У міськраді заявили, що монархія "стала перешкодою для демократичних досягнень"

Міська рада Барселони, 26 жовтня 2018 року, підтримав скасування "застарілого і антидемократичного" інституту монархії і засудила іспанського монарха Філіпе VI. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ElNacional.

Заява міської ради ґрунтувалося на тексті клопотання, яке було прийнято каталонським парламентом 11 жовтня 2018 року.

Перший заступник мера Херардо Писарелло заявив, що Барселонська міськрада також засудить монарха Феліпе VI.

"Монархія стала перешкодою для демократичних досягнень, які нам потрібні в 21 столітті", - заявив Писарелло.

Також радою було відхилено пропозицію про інституційної заяви, в якій закликають відмовитися від одностороннього проголошення незалежності від Каталонського парламенту в минулому році і викликаного ним "соціального перелому".

Нагадаємо, в Іспанії постануть перед судом 18 екс-лідерів Каталонії. Верховний суд у Мадриді у четвер, 25 жовтня, повідомив, що дев'ять підсудних інкримінують заколот у зв'язку зі спробою відділення Каталонії від Іспанії в жовтні 2017 року, за що за іспанським законодавством їм загрожує позбавлення волі на термін до 25 років.

Іспанія та Великобританія погодили статус Гібралтару після Brexit У Барселоні десятки тисяч каталонців провели марш за єдність з Іспанією
Новини України БарселонаІспанія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся