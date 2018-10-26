В Испании предстанут перед судом 18 экс-лидеров Каталонии

Фото: протесты в Каталонии в 2017 (wikipedia.orgLohen11)

Подсудимые сейчас находятся в следственном изоляторе

В Испании предстанут перед судом 18 бывших лидеров движения за независимость Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Верховный суд в Мадриде в четверг, 25 октября, сообщил, что девяти из подсудимых инкриминируют мятеж в связи с попыткой отделения Каталонии от Испании в октябре 2017 года, за что по испанскому законодательству им грозит лишение свободы на срок до 25 лет.

Отмечается, что на скамье подсудимых в том числе окажется бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, который сейчас вместе с другими лидерами каталонских сепаратистов находится в следственном изоляторе.

В то же время бывший лидер сепаратистов Карлес Пучдемон не предстанет перед судом, поскольку находится в изгнании в Бельгии, а по законам Испании, вести процесс в отсутствии обвиняемого нельзя.

По сообщениям испанских СМИ, судебный процесс, скорее всего, начнется в начале 2019 года.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес предлагает провести в Каталонии референдум по большей автономии региона, однако исключает любое голосование о независимости.