В Барселоне начались массовые протесты из-за ареста каталонских политиков

Сейчас в Барселоне зафиксировано три митинга

Арест четырех каталонских политиков и спикера парламента Каталонии Карме Форкадель вызвали в Барселоне новую волну массовых протестов. Митинги начались в пятницу, 23 марта, передает La Vanguardia.

Так, по состоянию на 20:00 (по местному времени) в Барселоне зафиксировано три ячейки митингов. Тысячи людей держат в руках портреты задержанных политиков. По информации организаторов протестов, митинги в их поддержку будут происходить во всех муниципалитетах Каталонии.

Активисты отмечают - так они хотят показать власти Испании не признают судебных решений, которыми "преследуются политические представители каталонцев".

Отметим, Верховный суд Испании взял под стражу пятерых каталонских политиков. Им выдвинули обвинение в мятеже с целью объявить независимость автономии от Испании. Решение касается кандидата на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруля, экс-министра с территорий Жозеп Руля, экс-министра иностранных дел Рауля Ромеви, экс-министра социальной политики Долорса Басы и экс-спикера парламента Каталонии Карме Форкадель.

Фото: протесты в Барселоне twitter.com/Axila_Lluminosa)

Напомним, ранее сообщалось, что парламент Каталонии (Испания) в первом туре провалил избрание нового председателя регионального правительства. Кандидат от партии Junts per Catalunya Жорди Туруль не смог заручиться большинством голосов.