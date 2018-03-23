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У Барселоні почалися масові протести через арешт каталонських політиків

НовиниПолітика    23.03.2018 - 22:00
Фото: протести у Барселоні (twitter.com/Axila_Lluminosa)
Фото: протести у Барселоні (twitter.com/Axila_Lluminosa)

Наразі у Барселоні зафіксовано три осередки мітингів

Арешт чотирьох каталонських політиків та спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель спричинили у Барселоні нову хвилю масових протестів. Мітинги розпочалися у п'ятницю, 23 березня, передає La Vanguardia.

Так, станом на 20:00 (за місцевим часом) у Барселоні зафіксовано три осередки мітингів. Тисячі людей тримають у руках портрети затриманих політиків. За інформацією організаторів протестів, мітинги на їх підтримку будуть відбуватися в усіх муніципалітетах Каталонії.

Активісти зазначають - так вони хочуть показати владі Іспанії, що не визнають судових рішень, котрими "переслідуються політичні представники каталонців".

Зазначимо, Верховний суд Іспанії взяв під варту п’ятьох каталонських політиків. Їм висунули звинувачення у заколоті з метою оголосити незалежність автономії від Іспанії. Рішення стосується кандидата на посаду глави уряду Каталонії Жорді Туруля, екс-міністра з територій Жозепа Руля, екс-міністра закордонних справ Рауля Ромеви, екс-міністра соціальної політики Долорса Баси та колишнього спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель.

 

Фото: протести у Барселоні (twitter.com/Axila_Lluminosa)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Каталонії (Іспанія) у першому турі провалив обрання нового голови регіонального уряду. Кандидат від партії Junts per Catalunya Жорді Туруль не зміг заручитися більшістю голосів.

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Теги публікації: Каталонія, Барселона  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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