В Барселоне началась акция протеста с воздушными шарами

В понедельник вечером, 21 октября, в центре Барселоны началась новая акция протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету El Pais.

Как сообщается, организаторами митинга являются так называемые комитеты в защиту республики, которые поддерживают независимость Каталонии.

Манифестанты собрались у здания департамента внутренних дел при правительстве региона. Сотни человек требуют отставки главы ведомства автономии Микеля Буча.

Многие участники акции принесли с собой воздушные шары, часть из которых, по задумке организаторов, наполнена краской. Собравшиеся хотят "окрасить" таким образом здание департамента. Пока инцидентов в ходе митинга зафиксировано не было.

Напомним, акции протеста вспыхнули в Каталонии после оглашения приговора Верховным судом организаторам референдума по отделению региона от Испании. Наиболее радикально акции протеста проходят в Барселоне, где в последние дни фиксируются столкновения с правоохранителями.

Кроме того, исполняющий обязаности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне антиправительственных акций протеста, которые продолжаются в регионе. Кроме того, мэр Барселоны Ада Колау призвала прекратить массовые беспорядки.