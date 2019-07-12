"Барселона" заплатила "Атлетико" за трансфер Гризманна

Фото: Антуан Гризманн (twitter.com/EuropaLeague)

Контракт будет рассчитан на 5 лет

"Барселона" выплатила мадридскому "Атлетико" отступные за Антуана Гризманна в размере 120 миллионов евро. Об этом сообщает французское издание L'Equipe.

Уточняется, что подобная транзакция требует улаживания бюрократических формальностей, из-за чего возникают задержки. Ожидается, что окончательно процедура завершиться в пятницу, 12 июля, когда деньги поступят на счет мадридского клуба.

Таким образом, Гризманн подпишет 5-летний контракт и станет футболистом "блаугрнас".

Ранее француз не явился в расположение "Атлетико" на тренировочный сбор, за что клуб пообещал наказать своего игрока.