Тренер "Барселоны" дал согласие на покупку двух форвардов

Фото: Эрнесто Вальверде (fcbarcelona.com)

Гризманн и Неймар вскоре могут пополнить состав каталонского клуба

Каталонская "Барселона" работает над составом команды на следующий сезон, в которую должны войти нападающие "Атлетико" Антуана Гризманн и "Пари Сен-Жермен" Неймар. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, перед уходом в отпуск главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде одобрил приобретение двух форвардов. Тренер полагает, что француз может принести его команде хорошие результаты, насчет бразильца Вальдере высказался коротко: "Всегда хорошо иметь лучшего в мире, а Неймар и есть лучший".

Наставник знает о тех сложностях, с которыми ему придется столкнуться, имея в составе команды четырех лидеров (вместе с Месси и Луисом Суаресом), но он готов ими руководить.

Также 55-летний специалист пообещал руководству "Барсы" по максимуму интегрировать обоих в игру команды, сохранив при этом баланс между атакой и обороной.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ попытается перехватить Гризманна у "Барселоны".