Хабі Алонсо офіційно залишає "Байєр": він уже знайшов собі нову команду

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію наставника леверкузенців перед матчем із дортмундською "Боруссією".

Що відомо про відхід Хабі Алонсо з "Байєра"

Він сказав, що останні дві гри в чемпіонаті стануть для нього останніми на чолі команди.

"Клуб і я домовилися, що ці два останні матчі будуть моїми останніми як тренера "Байєра". Зараз відповідний момент для цього рішення", - заявив тренер.

Алонсо очолив "Байєр" у жовтні 2022 року. Під його керівництвом клуб домігся значних успіхів, включно з історичною перемогою в Бундеслізі та Кубку Німеччини в сезоні 2023/24.

На сайті німецького клубу вже з'явилася стаття, присвячена Хабі, який "підкорив серця багатьох жителів Леверкузена як особистість", і який "втілив у реальність найзаповітніші мрії всіх фанатів "Байєра".

"Професор. Більше, ніж тренер - легенда! Дякуємо за все!" - написали в соцмережах "Байєра".