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Хабі Алонсо офіційно залишає "Байєр": він уже знайшов собі нову команду

П'ятниця 09 травня 2025 15:41
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Хабі Алонсо офіційно залишає "Байєр": він уже знайшов собі нову команду Хабі Алонсо (фото: facebook.com/bayer04leverkusen)
Автор: Андрій Костенко

Головний тренер "Байєра" Хабі Алонсо офіційно оголосив, що покине клуб після закінчення поточного сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію наставника леверкузенців перед матчем із дортмундською "Боруссією".

Що відомо про відхід Хабі Алонсо з "Байєра"

Він сказав, що останні дві гри в чемпіонаті стануть для нього останніми на чолі команди.

"Клуб і я домовилися, що ці два останні матчі будуть моїми останніми як тренера "Байєра". Зараз відповідний момент для цього рішення", - заявив тренер.

Алонсо очолив "Байєр" у жовтні 2022 року. Під його керівництвом клуб домігся значних успіхів, включно з історичною перемогою в Бундеслізі та Кубку Німеччини в сезоні 2023/24.

На сайті німецького клубу вже з'явилася стаття, присвячена Хабі, який "підкорив серця багатьох жителів Леверкузена як особистість", і який "втілив у реальність найзаповітніші мрії всіх фанатів "Байєра".

"Професор. Більше, ніж тренер - легенда! Дякуємо за все!" - написали в соцмережах "Байєра".

Хабі Алонсо офіційно залишає &quot;Байєр&quot;: він уже знайшов собі нову команду

Нове місце роботи Хабі Алонсо вже відомо

43-річний іспанець уже повідомив керівництво "Байєра" про своє рішення і, ймовірно, очолить мадридський "Реал" після завершення сезону.

За чутками, Алонсо підпише трирічний контракт із "королівським клубом", змінивши на посаді головного тренера Карло Анчелотті, який уже незабаром може очолити збірну Бразилії.

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