"Барселона" – "Реал": коли і де дивитися фінал Кубка Іспанії 2025, хто фаворит

"Барселона" та "Реал" виходять на фінішну пряму сезону, зустрічаючись у вирішальному матчі за Кубок Іспанії. Обидва клуби мають свої переваги та слабкі місця, а букмекери вже визначили фаворита.
РБК-Україна розповідає, де і коли дивитися матч, а також які прогнози дають букмекери.
Матч відбудеться 26 квітня 2025 року на стадіоні "Олімпіко де Севілья" він же "Ла Картуха". Початок протистояння - о 23:00 за київським часом.
Офіційну пряму трансляцію фіналу можна буде дивитися на телеканалі MEGOGO. Доступ до перегляду матимуть абоненти з передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Megogopack XL".
Коментувати матч будуть Сергій Лук'яненко та Віталій Кравченко. За півгодини до початку зустрічі на каналі "Megogo Футбол" стартує звична аналітична студія з футбольними експертами.
"Ель Класіко" у вирішальній стадії національного кубка - рідкісне явище, яке завжди привертає увагу не лише вболівальників, а й футбольних експертів усього світу.
Обидві команди мають мотивацію виграти трофей: для мадридців це шанс завершити сезон на мажорній ноті, зважаючи на невдачі у Лізі чемпіонів, тоді як каталонці спробують оформити дубль або навіть требл, поєднавши кубкову перемогу з ймовірним чемпіонством у Ла Лізі і тріумфом у ЛЧ.
Аналітики прогнозують дуже рівний матч, але невелику перевагу віддають підопічним Ганса-Дітера Фліка, які мають кращу форму наприкінці сезону.
Актуальні коефіцієнти на перемогу в основний час:
РБК-Україна прогнозує перемогу "Барселони" з рахунком 3:1 або 2:1.
Раніше ми писали, що Андрій Лунін та ще дві зірки "Реала" не зіграють з "Барселоною" у фіналі.
Також повідомлялося, що головний тренер “вершкових" Карло Анчелотті покине клуб ще до кінця сезону.