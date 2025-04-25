"Барселона" - "Реал": когда и где смотреть финал Кубка Испании 2025, кто фаворит

"Барселона" - "Реал": когда и где смотреть матч

Матч состоится 26 апреля 2025 года на стадионе "Олимпико де Севилья" он же "Ла Картуха". Начало противостояния - в 23:00 по киевскому времени.

Официальную прямую трансляцию финала можно будет смотреть на телеканале MEGOGO. Доступ к просмотру будут иметь абоненты с подписками "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Виталий Кравченко. За полчаса до начала встречи на канале "Megogo Футбол" стартует привычная аналитическая студия с футбольными экспертами.

Прогноз на матч "Барселона" - "Реал"

"Эль-Класико" в решающей стадии национального кубка - редкое явление, которое всегда привлекает внимание не только болельщиков, но и футбольных экспертов всего мира.

Обе команды имеют мотивацию выиграть трофей: для мадридцев это шанс завершить сезон на мажорной ноте, учитывая неудачи в Лиге чемпионов, тогда как каталонцы попытаются оформить дубль или даже требл, соединив кубковую победу с вероятным чемпионством в Ла Лиге и триумфом в ЛЧ.

Аналитики прогнозируют очень равный матч, но небольшое преимущество отдают подопечным Ганса-Дитера Флика, которые имеют лучшую форму в конце сезона.

Актуальные коэффициенты на победу в основное время:

"Барселона": 2.10-2.30

Ничья: 3.60-4.06

"Реал": 3.00-3.20

РБК-Украина прогнозирует победу "Барселоны" со счетом 3:1 или 2:1.