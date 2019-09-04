"Барселона" продолжит следить за Неймаром

Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Чтобы решить, стоит ли его покупать через год

Каталонская "Барселона" будет следить за игрой бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен", чтобы решить, покупать ли его через год или отказаться от этой идеи. Об этом информирует Mundo Deportivo.

В клубе не исключают, что переход может состоятся уже во время зимнего трансферного окна.

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны "летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим игроком в истории. Нынешним летом бразилец сообщил о том, что хочет вернуться в каталонский клуб. Сообщалось, что он готов на понижение зарплаты ради возвращения в состав каталонцев.

Стороны вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях сделки до закрытия трансферного окна.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель назвал условие ухода бразильца.

Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

За "Барселону" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе "сине-гранатовых" он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.