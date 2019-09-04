ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Барселона" продовжить стежити за Неймаром

Новини » Спорт    04.09.2019 - 10:50
"Барселона" продовжить стежити за Неймаром
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Щоб вирішити, чи варто його купувати через рік

Каталонська "Барселона" буде стежити за грою бразильського форварда французького "Парі Сен-Жермен", щоб вирішити, чи купувати його через рік або відмовитися від цієї ідеї. Про це інформує Mundo Deportivo.

У клубі не виключають, що перехід може відбутися вже під час зимового трансферного вікна.

Неймар перейшов в ПСЖ з "Барселони" влітку 2017 роки за 222 млн євро, ставши найдорожчим гравцем в історії. Нинішнього літа бразилець повідомив про те, що хоче повернутися в каталонський клуб. Повідомлялося, що він готовий на зниження зарплати заради повернення до складу каталонців.

Сторони вели переговори, але так і не змогли домовитися про умови угоди до закриття трансферного вікна.

Раніше головний тренер парижан Томас Тухель назвав умову переходу бразильця.

Контракт форварда з французьким клубом чинний до 30 червня 2022 року.

За "Барселону" Неймар виступав з 2013 по 2017 рік. У складі "синьо-гранатових" він завоював дев'ять трофеїв. Неймар двічі ставав чемпіоном Іспанії, вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА.

Президент "Барселони" прокоментував відмову від трансферу Неймара Тренер ПСЖ Тухель підтвердив переговори про продаж Неймара
Новини України БарселонаПСЖНеймар
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся