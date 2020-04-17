"Барселона" отказалась от идеи вернуть Неймара нынешним летом

Каталонская "Барселона" исключает возвращение бразильского форварда французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Catalunya Ràdio.

Отмечается, что "сине-гранатовые" не рассматривают такой вариант из-за финансового кризиса, который возник из-за пандемии коронавируса. Главной же трансферной целью каталонцев является нападающий итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес. Также клуб намерен вложить средства в продление контракта с капитаном Лионелем Месси.

В 2017 году Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 млн евро, став самым дорогим игроком в истории. Бразилец не раз заявлял о желании вернуться в каталонский клуб. Сообщалось, что ради возвращения он готов даже на понижение зарплаты. Стороны вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях сделки.

Контракт форварда с действующими чемпионами французской Лиги рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешней кампании бразилец помог ПСЖ в 22 матчах во всех турнирах. В его активе 18 голов и 10 результативных передач.