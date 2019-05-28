ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Барселона" определилась с кандидатами на замену Вальверде

Новости » Спорт    28.05.2019 - 09:19
"Барселона" определилась с кандидатами на замену Вальверде
Фото: Вальверде после поражения в финале Кубка Испании (fcbarcelona.com)

На пост главного тренера каталонцем претендуют 4 наставника

Каталонская "Барселона" приступила к поиску нового главного тренера на случай ухода из команды Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, в список приоритетных кандидатов попали четыре специалиста: Рональд Куман (сборная Голландии), Массимилиано Аллегри (экс-тренер "Ювентуса"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии) и Унаи Эмери ("Арсенал"). Запасными вариантами в шорт-листе являются Эрик тен Хаг из "Аякса" и свободный агент Лоран Блан.

Отмечается, что в клубе разочарованы поражением "Барселоны" в финале Кубка Испании от "Валенсии" (1:2). 

Ранее каталонцы под руководством Вальверде вылетели из Лиги чемпионов на стадии полуфинала, уступив в двухматчевом противостоянии "Ливерпулю" с общим счетом 3:4. Отметим, что после первого матча каталонцы вели 3:0

В этом сезоне во второй раз под руководством Вальверде "Барселона" выиграла чемпионат Испании. С каталонским коллективом специалист работает с 2017 года. 

Гвардиола может стать самым успешным футбольным тренером всех времен Главный тренер "Ювентуса" Аллегри уходит с поста
Новости Украины Барселонакандидатытренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь