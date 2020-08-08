ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Барселона - Наполи: где смотреть матч

Барселона, Суббота 08 августа 2020 15:20
Барселона - Наполи: где смотреть матч
Фото: "Барселона" - "Наполи" (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Где и когда начнется ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

Между "Барселоной" и "Наполи" состоится ответной поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что на победу больше шансов у каталонцев.

8 августа 22:00
Барселона, стадион "Камп Ноу"

Игра за выход в четвертьфинал турнира состоится в субботу, 8 августа, при пустых трибунах "Камп Ноу" в Барселоне. Время начала встречи - в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 2".

Первая игра между командами, которая состоялась еще в феврале в Неаполе, завершилась со счетом 1:1. "Барселону" устроит любая победа или нулевая ничья, "Наполи" же нужен выигрыш или ничья, кроме 0:0.

Напомним, накануне путевку в Португалию на финал восьми завоевали два команды - "Манчестер Сити" и "Лион".

Согласно решению УЕФА, главный еврокубковый турнир доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа на домашних аренах "Бенфики" и "Спортинга". Начиная со стадии 1/4 финала турнир пройдет в сокращенном формате, из одного матча, а не привычных двух.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины онлайн-трансляцияБарселонаНаполионлайнтрансляцияЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь