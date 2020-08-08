Барселона - Наполи: где смотреть матч

Фото: "Барселона" - "Наполи" (facebook.com/fcbarcelona)

Где и когда начнется ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов

Между "Барселоной" и "Наполи" состоится ответной поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что на победу больше шансов у каталонцев.

8 августа 22:00

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Игра за выход в четвертьфинал турнира состоится в субботу, 8 августа, при пустых трибунах "Камп Ноу" в Барселоне. Время начала встречи - в 22:00 по киевскому времени. В прямой трансляции болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 2".

Первая игра между командами, которая состоялась еще в феврале в Неаполе, завершилась со счетом 1:1. "Барселону" устроит любая победа или нулевая ничья, "Наполи" же нужен выигрыш или ничья, кроме 0:0.

Напомним, накануне путевку в Португалию на финал восьми завоевали два команды - "Манчестер Сити" и "Лион".

Согласно решению УЕФА, главный еврокубковый турнир доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа на домашних аренах "Бенфики" и "Спортинга". Начиная со стадии 1/4 финала турнир пройдет в сокращенном формате, из одного матча, а не привычных двух.