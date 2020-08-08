Барселона - Наполи: прогноз на матч

Фото: "Барселона" - "Наполи" (facebook.com/fcbarcelona)

Специалисты считают фаворитом каталонский клуб

"Барселона" встретится с "Наполи" в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2".

8 августа 22:00

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Первая игра между командами, которая состоялась еще в феврале в Неаполе, завершилась вничью.

По мнению букмекеров, шансы на успех во втором поединке существенно выше у "Барселоны", но и неаполитанцев недооценивать не стоит. Коэффициент на победу каталонской команды составляет 1,60, выигрыш "Наполи" оценивается в 5,25. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом - 4,20.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у обеих команд ни одного поражения. Любая не нулевая ничья приведет к проходу гостей.

Напомним, накануне путевку в Португалию на финал восьми завоевали "Манчестер Сити" и "Лион".

Согласно решению УЕФА, главный еврокубковый турнир доиграют в Лиссабоне с 12 по 23 августа на домашних аренах "Бенфики" и "Спортинга". Начиная со стадии 1/4 финала турнир пройдет в сокращенном формате, из одного матча, а не привычных двух.