ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Барселона - Наполі: де дивитися матч

Барселона, Субота 08 серпня 2020 15:20
Барселона - Наполі: де дивитися матч
Фото: "Барселона" - "Наполі" (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Вера Олейник

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"Барселона" на своєму полі прийме "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери вважають, що на перемогу більше шансів у каталонців.

8 серпня 22:00
Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Гра за вихід у чвертьфінал турніру відбудеться в суботу, 8 серпня, при порожніх трибунах "Камп Ноу" в Барселоні. Час початку зустрічі - о 22:00 за київським часом. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 2".

Перша гра між командами, яка відбулася ще в лютому у Неаполі, завершилась з рахунком 1:1. "Барселону" влаштує будь-яка перемога або нульова нічия, "Наполі" ж потрібен виграш або нічия, крім 0:0.

Нагадаємо, напередодні путівку в Португалію на фінал восьми вибороли дві команди - "Манчестер Сіті" та "Ліон".

Згідно з рішенням УЄФА, головний єврокубковий турнір дограють в Лісабоні з 12 по 23 серпня на домашніх аренах "Бенфіки" і "Спортингу". Починаючи зі стадії 1/4 фіналу турнір пройде в скороченому форматі, з одного матчу, а не звичних двох.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України онлайн-трансляцияБарселонаНаполионлайнтрансляцияЛіга чемпіонів
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся