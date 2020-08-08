Барселона - Наполи: анонс матча

"Барселона" на своем поле примет "Наполи" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 2". Букмекеры считают каталонцем фаворитами встречи. Накануне путевку в Португалию на финал восьми завоевали "Ман Сити" и "Лион".

8 августа 22:00

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Борьба в Лиге чемпионов, которая возобновилась после длительной паузы из-за пандемии коронавируса, продолжается. Сегодня болельщиков ждет очередное не менее захватывающее противостояние.

Предыдущая встреча команд

В первой игре 1/8 финала, которая состоялась еще в феврале в Неаполе, итальянцы сумели вырвать ничью. Счет в первом тайме открыл бельгийский нападающий наполитанского клуба Дрис Мертенс, но во втором Антуан Гризманн сравнял цифры на табло.

Посткарантинний период

"Наполи" после возобновления Серии А выиграл семь матчей в чемпионате, дважды сыграв вничью и три проиграл. В итоговой турнирной таблице команда Дженнаро Гаттузо заняла седьмой строчке, которое находится за пределами еврокубковой зоны. Но "партенопеи" сыграют в Лиге Европы следующего сезона как обладатели второго по значимости апеннинского титула - Кубка Италии. В финале они обыграли чемпиона страны "Ювентус".

"Барселона" не сумела взять Кубок Испании, а главное - впервые за три года отдала чемпионство своему главному сопернику мадридскому "Реалу".

Кадровая ситуация

"Барселоне" не смогут помочь из-за дисквалификации Серхио Бускетс и Артуро Видаль. Также поединок из-за травмы пропустят Дембеле и Умтити, а участие в матче Гризманн и Ленгле остается под вопросом. В "Наполи" скорее всего выйти на поле не сможет Максимович.