Барселона - Наполі: анонс матчу

"Барселона" на своєму полі прийме "Наполі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери вважають каталонців фаворитами зустрічі. Напередодні путівку до Португалії на фінал восьми завоювали "Ман Сіті" та "Ліон".

8 серпня 22:00

Барселона, стадіон "Камп Ноу"

Боротьба в Лізі чемпіонів, яка відновилася після тривалої паузи через пандемію коронавірусу, триває. Сьогодні уболівальників чекає чергове не менш захоплююче протистояння.

Попередня зустріч команд

У першій грі 1/8 фіналу, яка відбулася ще в лютому в Неаполі, італійці зуміли вирвати нічию, бо каталонці і близько не намагались грати на перемогу. Рахунок в першому таймі відкрив бельгійський нападник наполітанского клубу Дріс Мертенс, але в другому Антуан Грізманн зрівняв цифри на табло.

Посткарантинний період

"Наполі" після відновлення Серії А виграв сім матчів у чемпіонаті, двічі зігравши у нічию та ще три програв. У підсумковій турнірній таблиці команда Дженнаро Гаттузо посіла сьоме місце, яке знаходиться за межами єврокубкової зони. Але "партенопеї" зіграють в Лізі Європи наступного сезону як володарі другого за значимістю апеннінського титулу - Кубка Італії. У фіналі вони обіграли чемпіона країни "Ювентус".

"Барселона" не зуміла взяти Кубок Іспанії, а головне - вперше за три роки віддала чемпіонство своєму головному супернику мадридському "Реалу".

Кадрова ситуація

"Барселоні" не зможуть допомогти через дискваліфікацію Серхіо Бускетс та Артуро Відаль. Також поєдинок через травми пропустять Дембеле та Умтіті, а участь в матчі Грізманна й Ленгле залишається під питанням. У "Наполі" скоріш за все вийти на поле не зможе Максимович.