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"Реал" сможет совершить топ-трансфер следующим летом

Новости » Спорт    16.09.2019 - 12:34
"Реал" сможет совершить топ-трансфер следующим летом
Фото: Мбаппе и Неймар (psg.fr)

Мадридский клуб намерен подписать Мбаппе

Мадридский "Реал" сможет себе позволить трансфер очередного звездного новичка следующим летом. Об этом пишет AS.

Клуб имеет 156 млн евро ликвидных активов, которые можно потратить на покупку новых игроков. Кроме того, у мадридцев есть отличная возможность получения кредита в размере 285 млн евро на выгодных условиях и с низкой процентной ставкой.

Таким образом, общий трансферный бюджет "бланкос" на ближайших два трансферных окна может составить 441 млн евро.

Приоритетной целью "Реала" на лето 2020 года является нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе. "Сливочные" попытаются убедить француза не подписывать новый контракт с парижанами, что будет означать, что клуб будет вынужден продать его следующим летом.

При этом клуб сомневается, стоит ли ему пытаться бороться и за Неймара, которого "сливочные" хотели заполучить минувшим летом.

Напомним, "Реал" установил новый личный рекорд по затратам на подписание игроков в отдельно взятое трансферное окно.

Уже в среду, 18 сентября, мадридцы на выезде проведут матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ.

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