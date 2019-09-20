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"Барселона" має намір взимку продати низку футболістів

Новини » Спорт    20.09.2019 - 12:54
"Барселона" має намір взимку продати низку футболістів
Фото: тренування гравців "Барселони" (twitter.com/fcbarcelona)

Каталонці хочуть збалансувати свої фінансові показники

Каталонська "Барселона" у найближче зимове трансферне вікно має намір зосередитися на продажу декількох гравців команди, а не на підписанні новачків. Про це повідомляє Marca.

"Синьо-гранатові" в січні постараються збалансувати свої фінансові показники, які їм необхідно буде представити за підсумками звітного періоду (30 червня).

За інформацією видання, на трансфер будуть виставлені півзахисники Іван Ракітіч і Артуро Відаль, а також захисник Самуель Юмтіті.

Раніше в тренерському штабі каталонців відзначали, що в клубі спостерігається висока конкуренція в лінії півзахисту.

"Барселона" є чинним чемпіоном Іспанії. У поточній першості після чотирьох турів каталонський клуб посідає п'яте місце в турнірній таблиці. Раніше каталонці зіграли внічию з "Боруссією" у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, мадридський "Реал" зможе собі дозволити трансфер чергового зіркового новачка наступного літа.

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