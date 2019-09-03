ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент "Барселоны" прокомментировал отказ от трансфера Неймара

Новости » Спорт    03.09.2019 - 16:27
Президент "Барселоны" прокомментировал отказ от трансфера Неймара
Фото: Неймар (fcbarcelona.com)

Глава каталонского клуба назвал условия ПСЖ посмешищем

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу прокомментировал требования, которые выдвигал "Пари Сен-Жермен" во время переговоров о трансфере нападающего Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Глава каталонского клуба был недоволен поведением парижан при переговорах. По информации источника, Бартомеу, узнав, что ПСЖ хочет за бразильца 150 миллионов евро и еще трех футболистов "сине-гранатовых, заявил, что "клуб не станем посмешищем для всего мирового футбола".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны "летом 2017 года за 222 млн евро, став самым дорогим игроком в истории.

Нынешним летом бразилец сообщил о том, что хочет вернуться в каталонский клуб. Стороны вели переговоры, но так и не смогли договориться об условиях сделки до закрытия трансферного окна.

Ранее главный тренер парижан Томас Тухель назвал условие ухода бразильца.

Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.

За "Барселону" Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Второй вратарь "Реала" Навас согласовал контракт с ПСЖ "Барселона" стала ближе к возвращению Неймара
Новости Украины БарселонаПСЖНеймаротказ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь