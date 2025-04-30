"Барселона" – "Інтер" у півфіналі Ліги чемпіонів: прогноз та де дивитися сьогодні

Ліга чемпіонів, півфінал, перший матч

"Барселона" – "Інтер"

Барселона, Олімпійський стадіон, 30 квітня, початок – 22:00

(x.com/ChampionsLeague)

"Барселона" – "Інтер": анонс матчу

"Барселона" впевнено рухається до чемпіонства в Ла Лізі, нещодавно здобула Кубок Іспанії, обігравши мадридський "Реал", а ще раніше — виграла Суперкубок. Загалом, дебютний сезон Ганса-Дітера Фліка в столиці Каталонії складається успішно й навіть може увійти в історію, якщо "синьо-гранатові" переможуть у всіх турнірах, де ще беруть участь.

Звісно, матч-відповідь 1/4 фіналу проти дортмундської "Боруссії" залишив певні запитання, але згодом команда встигла реабілітуватися.

А ось "Інтеру", схоже, банально забракло сил – ресурси на потужну кінцівку сезону вичерпуються. Після виснажливого поєдинку з мюнхенською "Баварією", який вивів "нерадзуррі" до півфіналу ЛЧ, міланці зазнали вже трьох поспіль поразок, не забивши жодного м'яча.

В Серії А поступились "Болоньї" та "Ромі" (двічі – по 0:1) та втратили лідерство, пропустивши на вершину таблиці "Наполі". Провалились і в Кубку Італії зазнавши в півфіналі нищівної від "Мілана" (0:3).

Як суперники грали раніше

"Барселона" грає у півфіналі ЛЧ уперше з 2019 року. У фіналі команда не виступала з 2015-го, коли здобула свій п'ятий Кубок чемпіонів, здолавши туринський "Ювентус".

"Інтер" – фіналіст ЛЧ 2023 року. Останній раз тріумфував в турнірі в 2010-му: перегравши мюнхенську "Баварію", здобув свій третій титул. Тоді на шляху до перемоги міланський клуб у півфіналі пройшов саме "Барселону" (3:1, 0:1).

До нинішнього протистояння команди зустрічались в в Лізі чемпіонів 12 разів. Значну перевагу має "Барса": 6 перемог, 2 поразки та 4 нічиї.

Зазначимо також, що "Барселона" не програє вдома з 21 грудня 2024 року.

На кого сталять букмекери

Фаворитом сьогоднішнього поєдинку експерти вважають "Барселону". На перемогу підопічних Фліка ставки приймаються з коефіцієнтом – 1,67. Нічию оцінюють – у 4,15, виграш "Інтера" – в 5,00.

"Синьо-гранатовим" віддають перевагу і в двоматчевій дуелі. На вихід каталонського клубу до фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом – 1,49. Тоді як на загальний успіх підопічних Сімоне Індзагі – 2,63.

Де і коли дивитися матч

Поєдинок покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор Ліги чемпіонів в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Коментуватимуть матч Віталій Волочай та Олександр Новак.