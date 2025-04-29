ПСЖ вперше в історії переміг "Арсенал" і зробив крок у фінал Ліги чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга чемпіонів, півфінал, перший матч

"Арсенал" – ПСЖ – 0:1

Гол: Дембеле, 4

Як пройшов матч

Не встигли суперники придивитися один до одного, як рахунок у зустрічі було відкрити.

Вже на 4-й хвилині оборонці господарів дали атакувальним гравцям суперника занадто багато свободи. Дембеле отримав м'яч в центрі поля і спокійно просунувся з ним у напрямку штрафного "канонірів". Потім відпасував на Кварацхелію. Грузин увійшов до штрафного, хитнув захисника і повернув м'яч Дембеле. А той вже акцентовано пробив у дальній від воротаря Раї кут.

Це був восьмий гол французького нападника в поточному розіграші ЛЧ.

Все вірішив гол Дембеле (uefa.com)

Після цього французи стали діяти від результату, а "Арсенал" дуже довго відходив від стартового шоку. Лише під завісу першого тайму підопічні Мікеля Артети оговталися і стали створювати моменти. Двічі небезпечно атакував Мартінеллі, але м'яч у ворота не йшов.

Другий тайм розпочався з атак "канонірів". Їм навіть вдалося забити, проте гол Маріно після перегляду ВАР скасували через офсайд. Майже одразу Доннарумма потягнув м'яч з кута після удару Троссара.

А потім гра якось несподівано перейшла в спокійне русло. "Каноніри" шукали шляхи до воріт, але майже нічого більше не створили. Згадати можна хіба що момент Сака, та й то з офсайдом. ПСЖ у свою чергу міг двічі закривати гру в останні десять хвилин. Але спочатку Барколя не влучив у дальній кут. А потім Рамуш вистрелив у поперечину.

"Арсенал" мав шанси, але не забив (фото: uefa.com)

ПСЖ вперше в історії здолав "Арсенал" у єврокубках. До цього суперники провели п'ять матчів у різних турнірах. Двічі перемагали англійці, ще три зустрічі принесли нічию.

Що робив Зінченко

Український легіонер "Арсенала" Олександр Зінченко потрапив до заявки, проте прогнозовано розпочав матч на лаві запасних.

Після того, як "каноніри" пропустили, його поява на полі стала малоймовірною. Артеті треба було підсилювати атакуючу ланку, а не думати про безпеку власних воріт. Тому українець на полі так і не з'явився.

(x.com/PSG_English)

Коли гра-відповідь

Фіналіста команди визначать за тиждень у Парижі. Матч-відповідь на "Парк де Пренс" відбудеться 7 травня. Початок – о 22:00 за Києвом.

Переможець зіграє у вирішальному поєдинку турніру проти кращої команди в парі "Барселона" – "Інтер". Трофей розіграють 31 травня на "Альянц Арені" в німецькому Мюнхені.