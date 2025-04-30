"Барселона" - "Интер" в полуфинале Лиги чемпионов: прогноз и где смотреть сегодня

Лига чемпионов, полуфинал, первый матч

"Барселона" - "Интер"

Барселона, Олимпийский стадион, 30 апреля, начало - 22:00

(x.com/ChampionsLeague)

"Барселона" - "Интер": анонс матча

"Барселона" уверенно движется к чемпионству в Ла Лиге, недавно завоевала Кубок Испании, обыграв мадридский "Реал", а еще раньше - выиграла Суперкубок. В общем, дебютный сезон Ханса-Дитера Флика в столице Каталонии складывается успешно и даже может войти в историю, если "сине-гранатовые" победят во всех турнирах, где еще участвуют.

Конечно, ответный матч 1/4 финала против дортмундской "Боруссии" оставил определенные вопросы, но впоследствии команда успела реабилитироваться.

А вот "Интеру", похоже, банально не хватило сил - ресурсы на мощную концовку сезона исчерпываются. После изнурительного поединка с мюнхенской "Баварией", который вывел "нерадзурри" в полуфинал ЛЧ, миланцы потерпели уже три подряд поражения, не забив ни одного мяча.

В Серии А уступили "Болонье" и "Роме" (дважды - по 0:1) и потеряли лидерство, пропустив на вершину таблицы "Наполи". Провалились и в Кубке Италии потерпев в полуфинале сокрушительное поражение от "Милана" (0:3).

Как соперники играли раньше

"Барселона" играет в полуфинале ЛЧ впервые с 2019 года. В финале команда не выступала с 2015-го, когда добыла свой пятый Кубок чемпионов, одолев туринский "Ювентус".

"Интер" - финалист ЛЧ 2023 года. Последний раз триумфовал в турнире в 2010-м: переиграв мюнхенскую "Баварию", добыл свой третий титул. Тогда на пути к победе миланский клуб в полуфинале прошел именно "Барселону" (3:1, 0:1).

До нынешнего противостояния команды встречались в в Лиге чемпионов 12 раз. Значительное преимущество имеет "Барса": 6 побед, 2 поражения и 4 ничьи.

Отметим также, что "Барселона" не проигрывает дома с 21 декабря 2024 года.

На кого ставят букмекеры

Фаворитом сегодняшнего поединка эксперты считают "Барселону". На победу подопечных Флика ставки принимаются с коэффициентом - 1,67. Ничью оценивают - в 4,15, выигрыш "Интера" - в 5,00.

"Сине-гранатовым" отдают предпочтение и в двухматчевой дуэли. На выход каталонского клуба в финал принимаются ставки с коэффициентом - 1,49. Тогда как на общий успех подопечных Симоне Индзаги - 2,63.

Где и когда смотреть матч

Поединок покажет медиасервис MEGOGO - официальный транслятор Лиги чемпионов в Украине. Просмотр доступен по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL. Комментировать матч будут Виталий Волочай и Александр Новак.