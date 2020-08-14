Барселона - Бавария: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов

В рамках четвертьфинала Лиги чемпионов между собой сразятся "Барселона" и "Бавария". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на телеканале "Футбол 1". По мнению букмекеров, фаворитом является каталонский клуб. Накануне определилась первая пара полуфиналистов турнира.

14 августа 22:00

Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

Обе команды располагают составами высочайшего уровня. Это будет абсолютный суперматч. Такое нельзя пропустить!

Посткарантинний период

После возвращения футбола "Барселона" провела 12 матчей, включая последнюю победу над "Наполи" (3:1) в ответном поединке 1/8 финала самого престижного клубного турнира. В 11 матчах чемпионата Испании каталонцы одержали семь побед при трех ничьих и единственном поражении. По итогам сезона команде пришлось довольствоваться вторым местом, уступив в борьбе за чемпионский титул мадридскому "Реалу", а в национальном кубке каталонцы выбыли на стадии четвертьфинала. Таким образом в Лиге чемпионов у "Барсы" остается последний шанс завершить сезон с титулом.

"Бавария" в ответном матче 1/8 одержала уверенную победу над "Челси" (4:1), отпраздновав успешный рестарт в Лиге чемпионов. Баварцы одержали 18 побед подряд в официальных матчах, исправно забивая на протяжении всех этих поединков. Уверенно взяв уже два трофея сезона - чемпионат и Кубок Германии, команда смотрит в направлении четвертьфинала с большой уверенностью в своих силах.

Как "Барселона", так и "Бавария", в текущей кампании не потерпела еще ни одного поражения.

Кадровая ситуация

В составе "Баварии" отсутствует только травмированный Бенджамин Павар, а так Ханс-Дитер Флик может рассчитывать практически на всех своих игроков. На поле готов выйти Кингсли Коман, пропустивший матч с "Челси".

В "Барселоне" с большим предвкушением ждут возвращения Усмана Дембеле, который из-за травмы не играл почти девять месяцев, но будет в заявке на игру.