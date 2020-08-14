Барселона - Баварія: анонс матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів між собою зіграють "Барселона" і "Баварія". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на телеканалі "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом є каталонський клуб. Напередодні визначилась перша пара півфіналістів турніру.

14 серпня 22:00

Лісабон, "Ештадіу ду Бенфіка"

Обидві команди мають у своєму розпорядженні склади найвищого рівня. Це буде абсолютний суперматч. Таке не можна пропустити!

Посткарантинний період

Після повернення футболу "Барселона" провела 12 матчів, включаючи останню перемогу над "Наполі" (3:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу найпрестижнішого клубного турніру. У 11 матчах чемпіонату Іспанії каталонці здобули сім перемог при трьох нічиїх і єдиній поразці. За підсумками сезону команді довелося задовольнятися другим місцем, поступившись в боротьбі за чемпіонський титул мадридському "Реалу", а в національному кубку каталонці вибулі на стадії чвертьфіналу. Таким чином у Лізі чемпіонів для "Барси" залишається останній шанс завершити сезон з титулом.

"Баварія" в матчі-відповіді 1/8 здобула впевнену перемогу над "Челсі" (4:1), відсвяткувавши успішний рестарт в Лізі чемпіонів. Баварці здобули 18 перемог поспіль в офіційних матчах, справно забиваючи протягом усіх цих поєдинків. Впевнено взявши вже два трофеї сезону - чемпіонат і Кубок Німеччини, команда дивиться в напрямку чвертьфіналу з великою впевненістю у своїх силах.

Як "Барселона", так і "Баварія", в поточній кампанії не зазнала ще жодної поразки.

Кадрова ситуація

У складі "Баварії" відсутній тільки травмований Бенджамін Павар, а так Ханс-Дітер Флік може розраховувати практично на всіх своїх гравців. На поле готовий вийти Кінгслі Коман, який пропустив матч з "Челсі".

У "Барселоні" з великим передчуттям чекають повернення Усмана Дембеле, який через травму не грав майже дев'ять місяців, але буде в заявці на гру.