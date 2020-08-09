"Барселона" уверенно прошла "Наполи" на пути в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото: "Барселона" - "Наполи" (twitter.com/fcbarcelona)

Следующий соперник каталонцев - "Бавария"

"Барселона" уверенно обыграла "Наполи" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:1.

Каталонцы вышли вперед на 10 минуте игры усилиями Лангле. Просто фантастический гол на 23 минуте забил Месси. Аргентинский футболист обыграл троих игроков соперника, упал в борьбе, но поднялся и исполнил удар в падении в дальний нижний угол. Месси мог оформить дубль, но арбитр отменил взятие ворот за его игру рукой.

На 45 минуте арбитр после просмотра повтора назначил пенальти в ворота "Наполи" за фол со стороны Кулибали и Суарес уверенным ударом развел мяч и голкипера по разным углам. За 5 минут одиннадцатиметровый был назначен в противоположную сторону. Удар с точки реализовал нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье. А вот второй тайм прошел без особых моментов.

Этот результат позволил "Барселоне" пройти в следующую стадию, каталонцы встретятся с "Баварией".

Напомним, накануне путевку в Португалию на финал восьми завоевали "Манчестер Сити" и "Лион".