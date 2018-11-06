Барометр президентской поддержки: чем для Трампа чреваты выборы в Конгресс США

Американцы выбирают состав нижней палаты Конгресса США (GettyImages)

На промежуточных выборах в Конгресс США, которые проходят сегодня, Дональда Трампа нет ни в одном бюллетене. Тем не менее, именно он находится в эпицентре внимания. Ведь результаты в первую очередь продемонстрируют, насколько за него лично готов будет проголосовать американский избиратель.

Если республиканцам удастся сохранить контроль над Конгрессом, то, скорее всего, уровень поддержки Украины со стороны нынешней администрации останется неизменным. Если же демократы смогут составить большинство в Палате представителей, то и это может стать дополнительным плюсом для нашей страны. Ведь администрация останется прежней, но она может получить больший вес при ослабленном Трампе.

Кроме того, в этом случае, у демократов будет возможность проводить свои расследования по вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Это означает, что потенциально проигрыш республиканцев может вынудить Трампа стать менее податливым в ходе встречи с Владимиром Путиным, которая должна состояться в ноябре. Подробности - в материале РБК-Украина.

Что такое промежуточные выборы?

Через два года после своей победы на президентских выборах США Дональд Трамп остается самым влиятельным политиком в своей стране. Ни один из многочисленных скандалов за последние два года его позиции серьезно не пошатнули. Подорвать влияние Трампа могут выборы, в которых он сам непосредственного участия не принимает. Речь идет о промежуточных выборах в Конгресс 6 ноября.

В Америке особая система выборов не только президента, но и Конгресса. Срок полномочий у конгрессменов - всего два года, тогда как у сенаторов - шесть лет. Потому каждые два года переизбирается весь состав Палаты представителей и треть Сената.

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты Конгресса. В нижней – у них перевес в приблизительно 40 голосов, а в Сенате – 51 против 49 у демократов. Но шансы оппозиции взять контроль над верхней палатой парламента минимальны. Причина в том, что из 35 мест сенаторов, за которые развернулась борьба в этом году, 27 занимают демократы, тогда как республиканцы - восемь. Проект FiveThirtyEight, специализирующийся на опросах и политическом прогнозировании, дает демократам лишь один шанс из шести получить большинство в Сенате. Более того, демократы могут даже потерять нынешние мандаты - в борьбе за два места, занимаемые сейчас демократами, шансы у обоих партий приблизительно равны.

Другое дело – Палата представителей. Тут борьба идет за все 435 мандатов. FiveThirtyEight дает демократам аж шесть шансов из семи завоевать большинство. Впрочем, не следует забывать, что в 2016 году большинство прогнозов оказались ошибочными.

Главные темы на выборах

Поскольку в США депутатов избирают по мажоритарной системе, то от округа к округу кампании могут сильно разниться. И все же, ключевую роль играют именно общенациональные вопросы. Согласно опросу независимого Pew Research Center, три четверти респондентов назвали фактором, влияющим на их выбор, именно то, какую из двух партий они хотели бы видеть в большинстве в Конгрессе.

Кроме того, самые важные вопросы - это здравоохранение и экономика. С момента избрания Трампа республиканцы предприняли несколько неудачных попыток отменить Obamacare – реформу здравоохранения, проведенную предыдущим президентом Бараком Обамой. И смогли лишь частично ограничить ее действие. В итоге демократам удалось сделать защиту Obamacare одним из центральных вопросов для избирателей.

В американской экономике дела идут очень хорошо. Только в октябре количество рабочих мест возросло на 250 тысяч, и уровень безработицы упал до 3,7%. Трамп не устает говорить о растущей экономике и приписывает эту заслугу себе. "Под руководством республиканцев в Америке бум, Америка процветает, Америка выигрывает, потому что мы, наконец, поставили Америку прежде всего", - заявил он во время митинга во Флориде. О том, что экономический бум происходит во всем мире, он предпочитает не упоминать.

Предвыборные слоганы от Трампа

"Все, чего мы достигли, стоит на кону на этих выборах", - добавил Трамп. В частности, это снижение налогов - единственная реформа на законодательном уровне, которую республиканцам удалось провести за два года при власти. "Запомните, что демократы хотят значительно поднять ваши налоги", - предостерег глава Белого дома.

Еще чаще Трамп играет на теме противодействия нелегальной миграции. Повод у него для этого появился громкий - несколько тысяч беженцев из Центральной Америки через Мексику, направляющихся в США. "Республиканцы хотят надежную госграницу, отсутствие преступлений, хаоса и караванов беженцев. Демократы хотят открытые границы, и они хотят приглашать в нашу страну караван за караваном, которые принесут криминал на криминале", - заявил Трамп. В то же время Пентагон сообщил о планах отправить 5200 солдат на границу с Мексикой. После чего президент США уточнил, что количество военных для защиты от мигрантов могут увеличить и до 15 тысяч.

Впрочем, демократы не предлагают ни того, ни другого. Но эти устрашающие тезисы как мантру постоянно повторяет не только сам глава Белого дома, но и многие кандидаты-республиканцы. Рассчитаны они, разумеется, не на привлечение новых избирателей, а ориентированы, скорее, на то, чтобы побудить убежденных сторонников Трампа проголосовать на выборах, где имени самого Трампа нет в бюллетенях. Ведь на промежуточных выборах явка традиционно ниже, чем когда выборы в Конгресс проходят одновременно с президентскими.

Кроме того, ориентируясь на и так преданный республиканцам электорат, они активно убеждают своих избирателей, что в случае победы, демократы инициируют импичмент. Впрочем, последние преимущественно стараются эту тему избегать, строя свою кампанию на том, что их большинство позволит эффективнее сдерживать порывы президента Трампа. Тем более что достаточного количества голосов для импичмента демократы и так не соберут.

Дело случая

После своей победы на выборах два года назад Трамп предвыборную борьбу так и не прекращал. А перед промежуточными выборами он почти целиком себя посвятил кампании в поддержку республиканцев. В октябре он провел около полутора десятков полноценных выступлений перед избирателями. В ноябре Трамп еще больше активизировался. Накануне дня выборов, 5 ноября, он провел три митинга - в штатах Огайо, Индиана и Миссури.

Но в разгар предвыборной кампании даже Дональд Трамп не всегда оказывался в центре внимания. Эмоциональные слушания в комитете Сената по делу судьи Кавано отвлекли американцев от борьбы за их голоса. Назначение Бретта Кавано судьей Верховного суда вызвало серьезный резонанс. Перед рассмотрением его кандидатуры в Сенате стало известно, что профессор психологии Кристин Блази Форд обвиняет Кавано в попытке изнасилования, предпринятой в 1982 году. Судья свою вину отрицает.

Определить, виновен Кавано или нет, так и не удалось. Но страну эта история расколола. Американские СМИ писали о тех, кто решил теперь голосовать за республиканцев, поскольку, по их словам, демократы разрушили жизнь Кавано. А многих убедила версия Форд. И они были очень недовольны тем, что республиканцы "протащили" Кавано на пожизненную и одну из самых влиятельных должностей в США.

Какая из партий больше потеряла из-за этой истории, неизвестно. Но и без того не высокая поддержка Трампа среди женщин-избирателей еще более снизилась. Кроме того, на этих выборах рекордное число женщин выиграли праймериз.

В конце октября США потрясли еще два события. Ярый сторонник Трампа – Цезарь Сайок – разослал полтора десятка писем со взрывными устройствами известным демократам либо критикам президента. Очевидно, что никто из республиканцев не был вовлечен в это преступление. Но многие считают причиной экстремизма Сайока риторику Трампа, исполненную ненависти и вражды к его политическим оппонентам.

Несколько дней спустя произошло нападение на синагогу в Питтсбурге. 11 человек, преимущественно преклонного возраста, были убиты. Трампа cтрелок не поддерживал, но разделял праворадикальные и антимигрантские взгляды. Судя по его посту в соцсети, синагогу он атаковал за то, что тамошняя община участвовала в еврейской благотворительной организации, помогающей иммигрантам.

Не выдержал даже Барак Обама, обычно воздерживающийся от комментариев в адрес Трампа. "Америка на распутье, - заявил он, выступая на митинге в поддержку кандидатов-демократов в Джорджии. - В последние недели этих выборов мы увидели повторяющиеся, постоянные, непрекращающиеся попытки нас разделить".

Все эти события делают результаты выборов еще более непредсказуемыми. Ведь, если караван беженцев у границ США играет, скорее, на руку Трампу, то письма Сайока - ему во вред.

Последствия для США и Украины

Промежуточные выборы, как правило, - тест поддержки действующего президента США. Впрочем, в этот раз ситуация куда острее. Ведь Трамп - чужак для Республиканской партии. Для многих в этой политсиле чужаком он и остался. Но до сих пор, несмотря на все разногласия, никто в партии ничего не мог сделать с Трампом. А ряд членов Конгресса, включая спикера Палаты представителей Пола Раяна, решили вообще не выдвигать свои кандидатуры на этих выборах.

Причину Трамп сам описал еще в начале 2016 года: "Я мог бы стать посредине Пятой авеню и застрелить кого-то - и я бы не потерял избирателей". К тому же главе Белого дома удалось сохранить чрезвычайно лояльный ему одному электорат. Сейчас этот электорат голосует за республиканцев. А тем временем многие действия Трампа отталкивают часть умеренных избирателей, которые при другом президенте могли бы проголосовать за республиканцев.

Потому потеря Палаты представителей станет сигналом для многих республиканцев из более умеренных округов, что Трамп для них на выборах больше помеха, нежели помощь. В особенности, если они проиграют в тех из десятков округов, куда Трамп лично приезжал проводить свои митинги. И тогда следует ожидать появления более заметного сопротивления Трампу внутри Республиканской партии.

Кто бы ни победил, негативных последствий для Украины ожидать не следует. Ведь Украину перед лицом агрессии России поддерживают обе партии. Среди тяжеловесов американской политики Трамп чуть ли не единственный, кто до сих пор лелеет надежду на добрую волю президента РФ Владимира Путина. Потому его ослабление скорее усилит позиции его администрации, приверженной поддержке Украины.

А демократы, если возьмут под свой контроль Палату представителей, уже планируют, как использовать ее возможности для расследования попыток России помочь Трампу на выборах 2016 года, а также подозрений в сговоре некоторых членов команды Трампа с Москвой. В случае поражения, президент США может захотеть продемонстрировать жесткость в отношении Путина, например, на встрече, запланированной 11 ноября в Париже или в конце месяца в Буэнос-Айресе.

С другой стороны, республиканцы сохраняют последовательность позиции в отношении антироссийских санкций, что особенно важно для Украины при угрозе строительства РФ очередной ветки газопровода "Северный поток". В то время как демократы настроены решать "российскую проблему" в большей степени за счет политического диалога. Хотя после вмешательства РФ в выборы они стали существенно жестче относиться к Путину. Впрочем, возможности ввести санкции против "Северного потока" у Трампа есть и без "демократической" Палаты представителей, ведь внешняя политика – это полномочия его администрации. А Трамп пока так и не научился сотрудничать с демократами.